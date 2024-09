Marsa Enchères a annoncé une vente aux enchères d’œuvres d’art et ce, du mercredi 18 septembre à 10h au mercredi 25 septembre à 16h, d’une collection exclusive de 100 œuvres d’art, issues de collectionneurs privés et d’artistes de renom.

Les amateurs d’art et collectionneurs peuvent consulter la liste des oeuvres dans le catalogue en ligne de Marsa Enchères. Parmi les pièces maîtresses de cette vente, figure une huile sur toile de Jellal Ben Abdallah (1921-2017), intitulée “La Fille à la Bougie” (1943). Cette œuvre historique, répertoriée dans l’ouvrage “Jellal Ben Abdallah, Sous l’artifice, la simplicité», mesure 73×54 cm et est en parfait état de conservation.

Sont également proposées des peintures et dessins d’Alexandre Roubtzoff (1884-1949), des peintures d’Aly Ben Salem (1910-2001), réalisées entre 1950 et 1970, un autoportrait de Hatim Elmekki (1918-2003), un dessin rare de 1950 par Abdelaziz Gorgi (1928-2008), une toile colorée de Abderrazak Sahli (1941-2009), 90×90 cm de 2004.

Les enchérisseurs ont également à voir deux sculptures en marbre et bronze de Hechmi Marzouk, des peintures sur toile et papier de Habib Bouabana(1942-2003), des œuvres d’Adel Megdiche (1949-2022), datées 74, 79, 1986 et 2012 dont deux répertoriées, ainsi que des peintures sur sac de ciment de Adel Akremy dont une sculpture, outre des œuvres calligraphiques de Noureddine Ouni de l’école irakienne, deux œuvres des deux Chalbi, Mohamed et Mondher, père et fils, des petites toiles de l’artiste Adnene Haj Sassi, Feryel Lakhdar, de Walid Zouari, de Alia Derouiche, ainsi que des œuvres notamment de Lamine Sassi et de Amine Chaouali entre peinture et céramique.

16 créations contemporaines du trio Hamda Saidi, Faycel Mejri et Mabrouk El Kamel (Bzaow) sont également à voir dans le catalogue en ligne clôturé par cinq oeuvres de grand format de Mohamed Ben Dhia, le plus jeune des 33 artistes.