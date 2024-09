Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a au, mardi, au Caire, un entretien avec son homologue koweitien, Abdallah Ali Al-Yahya.

Lors de la réunion, l’accent a été mis sur les relations historiques et fraternelles entre les deux pays et les deux peuples frères et sur l’importance de bien préparer la prochaine Commission mixte tuniso-koweitienne, dont les travaux doivent se tenir à Tunis. Elle doit examiner les moyens susceptibles de renforcer et d’approfondir la coopération économique, financière et technique entre les deux pays, selon le ministère des Affaires étrangères.

La 3ème et dernière session de la Commission mixte tuniso-koweitienne s’est tenue en décembre en 2015 au Koweït.

L’entretien a été l’occasion de transmettre les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, à l’Emir du Koweït, Cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.