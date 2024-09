Les 17es Jeux Paralympiques (Paris 2024) se sont clôturés hier dimanche au stade de France, à Saint-Denis, après 11 jours de compétition non stop, soldés par autant de médailles pour la Tunisie (5 or, 3 argent et 3 bronze). Au tableau des médailles, la Tunisie a fini 27e mondiale, 2e pays africain et arabe derrière l’Algérie (11 médailles dont 6 en or).

La palme d’or est revenue à la Chine qui totalise 220 médailles (94 or, 76 argent et 50 bronze), suivie de la Grande Bretagne avec 124 breloques (49 or, 44 argent et 31 bronze) et des Etats-Unis avec 105 médailles (36 or, 42 argent et 27 bronze).

La France (pays hôte) s’est, quant à elle, classée 8e à la faveur de ses 75 breloques (19 or, 28 argent et 28 bronze).

Selon les organisateurs, les jeux de Paris seront une référence pour toutes les prochaines éditions en termes de participations et de représentativité de la gente féminine. S’agissant de la participation tunisienne, les para-athlètes tunisiens avaient déjà fait de meilleurs bilans, notamment en 2004 (Athènes), 2008 (Pékin), 2012 (Londres) et 2016 (Rio de Janeiro).

Pour l’édition de Paris, certains cadres avaient confirmé leur suprématie paralympique dans leurs spécialités respectives, d’autres avaient calé et parmi eux, ceux qui ont failli aux attentes placées en eux.

Plusieurs athlètes ont maintenu la courbe ascendante qu’ils avaient entretenue et certains parmi les nouveaux arrivés ont créé la surprise et démontré leur talent. Selon le Directeur Technique National du Comité national paralympique tunisien (CNPT), Abderrazek Souaissa, le bilan de la Tunisie est bon dans l’ensemble, mais les jeux de Paris ne seront pas une référence pour la Tunisie.

“Devant une compétition devenue de plus en plus rude où des records tombent tous les jours, la rivalité s’est avérée difficile face à des pays bien représentés et dotés de moyens rocambolesques, ce qui a donné lieu à l’édition la plus remarquable en termes de performances notamment pour les Chinois, les Britanniques et les Américains”, a-t-il déclaré.

Le champion mondial et paralympique tunisien, Walid Ktila, explique-t-il, en a fait les frais au 100m chaise roulante (T34), sa spécialité, parvenant néanmoins à tirer son épingle du jeu et à décrocher la médaille d’argent, avant de se voir dominé lors du 800m où il a terminé 5e.

Toujours en chaise roulante, les représentants tunisiens Yassine Gharbi et Mohamed Nidhal Khélifi, qui évoluent dans les catégories T54 et T53, ont échoué à accéder au podium malgré leur qualification en finale des 800 et 1500m. Des espoirs avaient également été placés en les athlètes en lice dans les concours de lancer du poids (F32/F34), de javelot (F32/34), de saut en longueur (T38) et de 1500m féminin (T37/T13), mais les résultats n’avaient pas suivi.

La confirmation, a affirmé Souaissa, est venue de la championne mondiale et paralympique, Raoua Tlili qui a imposé sa suprématie aux lancers du poids et du disque. “Tlili a confirmé son statut de reine incontestée de ces disciplines dans sa catégorie en dominant de fond en comble les épreuves des F41 sous la houlette de son coach Mohamed Ali Ben Zina”, a affirmé le DTN.

Et le technicien d’ajouter : “Raoua avait offert à la Tunisie sa première médaille dès le premier jour des jeux, avant que le marathonien Wajdi Boukhili ne boucle la série en offrant sa 5e breloque d’or à la Tunisie, au dernier jour des para-olympiades”. En effet, a-t-il fait remarquer, Boukhili et Tlili ont remporté leurs épreuves haut la main, fait honneur à la Tunisie et montré l’exemple aux plus jeunes et aux éléments moins expérimentés.

“Le fait de côtoyer des champions tels Raoua Tlili et Walid Ktila est bénéfique pour les jeunes éléments censés assurer la relève, à l’instar de Wassim Salhi, Mohamed Nidhal Khélifi, Amen Allah Tissaoui et Sawsen Ben Mbarek”, a indiqué Souaissa.

Ces derniers, poursuit-il, constituent l’avenir du handisport tunisien et en qui nous fondons de grands espoirs pour le futur. Pour rappel, la Tunisie a abordé les jeux de Paris avec 30 athlètes engagés dans 4 disciplines : le para-athlétisme (25), la boccia (3), le para-aviron (1) et le para-triathlon (1). Voici la liste des médaillés tunisiens:

Or- Raoua Tlili (lancer de poids/F40)- Raoua Tlili (lancer de disque/F40)- Marwa Brahmi (lancer de massue/F32)- Amen Allah Tissoui (1500 m/T38)- Wajdi Boukhili (Marathon) Argent- Rouay Jebabli (1500 m/T13)

– Walid Ktila (100 m/T37)

– Ahmed Ben Moslah (lancer de poids/F37)

Bronze

– Amen Allah Tissaoui (400 m /T37)

– Raja Jevali (lancer de poids/F40)

– Rouay Jebabli (400m/T12)