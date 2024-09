Le marché de la robotique de sécurité et de la sûreté s’élève à 210 milliards de $ US par le monde, dont 30 milliards sur le marché américain pour seulement celui de la sûreté. Il n’est pas surprenant, dans ce cas, de voir les États-Unis s’intéresser au robot de sécurité créé par Enova Robotics et en commander 50 dont le premier a été livré jeudi 5 septembre 2024.

Pour rappel Enova Robotics, une entreprise de droit tunisien, totalement exportatrice a été fondée en 2014 par un universitaire challenger portant le nom d’Anis Sahbani qui s’est donné pour objectif de développer la technologie de la robotique industrielle, médicale et sécuritaire en Tunisie. Entrée de plein pied dans la révolution de la robotique, la Tunisie peut s’énorgueillir de ne pas être passée à côté des grandes avancées technologiques en ingénierie et en intelligence artificielle grâce aux inventions Enova Robotics.

Enova Robotics s’est orientée à ses débuts vers le marché européen où elle a écoulé une soixantaine de robots destinés aux universités. Le premier robot baptisé minilab a été livré au mois de novembre 2014 sachant que l’entreprise a démarré au mois de septembre de la même année.

“Enova Robotics : La preuve que l’innovation n’a pas de frontières.”

C’est dire que l’initiateur de ce projet ambitieux avait de l’audace et surtout la maîtrise du produit qui a prouvé son efficience d’où l’intérêt d’un grand nombre d’universités européennes qui s’en sont dotées. Anis Sahbani ne s’est pas arrêté au marché européen, il a également conquis l’Arabie Saoudite et d’autres pays un peu partout dans le monde. “Le minilab est un outil d’apprentissage de la robotique et de leur programmation”, précise à ce propos Anis Sahbani.

Au mois de septembre 2015, Enova Robotics sort le premier robot dans le monde orienté vers la sécurité civile. “Nous avons choisi l’usage civil par opposition à l’usage militaire. Nous avons vendu ce robot dans la région lyonnaise et il opère à ce jour. Pour mémoire une petite version de ce robot a patrouillé dans notre pays pendant la période Covid+”.

“Un robot tunisien fait la fierté de l’Afrique.”

Enova Robotics a avancé sur les robots de sécurité en France où elle a traité avec les 12 entreprises de sécurité les plus importantes de la place. En 2018, la filiale française est créée et c’est elle qui, depuis, gère le marché français de la robotique de sureté et de sécurité.

2022 a été un tournant dans la vie de Enova Robotics, le passage de la pandémie covid+ a été dévastateur pour beaucoup d’entreprises tunisiennes qui ont réalisé subitement l’importance d’un marché local de la robotique : “En fait, elles étaient équipées de robots achetés à l’étranger mais dont elles n’ont pas assuré la maintenance ou dans certains cas la réparation puisque les ingénieurs et les techniciens n’ont pas pu se déplacer à cause du Covid+”.

2022, lancement de l’industrie 4.0 par Enova Robotics

C’est dans un contexte inadmissible d’ignorance de la désindustrialisation de la Tunisie depuis la chute en 2011 du régime Ben Ali que Anis Sahbani a décidé de développer l’industrie 4.0 : “C’est ce qui est communément appelé les bras robotiques industriels qui permettent de renforcer les avantages compétitifs des entreprises et de réduire leurs coûts. Ils sont efficients car outre l’automatisation des processus clés, ils garantissent la sécurité des travailleurs. Il y a aussi le volet AMR (Autonomous mobile robots). Pour précision, nous ne fabriquons pas les bras industriels mais nous assistons les entreprises tunisiennes à robotiser leurs chaines de production et nous avons conclu des partenariats avec les plus grandes firmes internationales qui les fabriquent”.

Le secteur du textile a été pionnier dans l’usage des robots industriels. L’une des plus grandes usine de la région du Sahel est munie de 10 robots ce qui a amélioré la productivité de prés de 30%.

“Enova Robotics : Un modèle d’inspiration pour les entrepreneurs tunisiens.”

“Je considère que le plus important pour cette usine a été la protection des travailleurs des produits toxiques. Je voudrais aussi dissiper les peurs de beaucoup de personnes concernant la robotisation des industries. Aucun emploi n’a été éliminé. Les ouvriers sont devenus des techniciens roboticiens et nous les avons formés pour cette tâche. Finalement, ils ont beaucoup gagné et n’ont rien perdu “Enova Robotics est aujourd’hui l’une des entreprises les plus en vogue dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle en Afrique”.

Dernière invention datée de 2023 : un robot qui a pour tâche de nettoyer les panneaux solaires, “Nous avons réussi à avoir les financements nécessaires pour l’industrialisation du produit et sa certification et nous espérons l’imposer en tant que produit référence comme ce fût le cas pour le robot de sécurité”.

Aujourd’hui, ce robot est utilisé par la firme Bolloré du photovoltaïque, c’est dire la confiance du marché français en l’expertise et savoir faire d’ENOVA ROBOTICS.

“L’intelligence artificielle made in Tunisia conquiert le monde.”

S’agissant des robots de sécurité, Anis Sahbani et E.R s’est ouvert à des marchés outre que ceux européens. “C’est ainsi que nous avons conclu un partenariat avec un opérateur basé au Texas qui travaille sur le marché US. Par les termes du contrat qui nous lie, il assurera la distribution exclusive de nos robots de sécurité sur les États-Unis (Dallas et Houston à partir de la semaine prochaine) et aussi l’Amérique latine (Mexique et Colombie).

Notre contrat prévoit 50 robots d’ici novembre 2025 et l’idée est d’étudier la possibilité d’ouvrir une entité de fabrication aux States. Cela dépendra de la réponse du marché à notre produit mais j’ai confiance”.

La cérémonie de l’annonce de l’exportation du premier robot tunisien vers les États-Unis a eu lieu à “Novation City”, le pôle de compétitivité de Sousse, en présence de Nabil El-Ferjani, gouverneur de Sousse, Ahlam El-Baji, chef de Cabinet de la ministre de l’Industrie, Joey Hood, ambassadeur des États-Unis en Tunisie et Hichem Turki, directeur général du pôle technologique de Sousse.

“De la Tunisie aux États-Unis, Enova Robotics écrit l’histoire de la robotique.”

Ahlam El-Baji, a souligné dans son mot d’ouverture, l’importance de la transition de l’industrie tunisienne vers l’industrie intelligente 4.0 saluant Enova Robotics pour ses avancées dans le domaine de la High Tech et s’engageant au nom du ministère à promouvoir davantage les industries technologiques nationales et renforcer leur position sur les marchés mondiaux.

Anis Sahbani, a avancé seul lorsque peu croyaient en la capacité d’une Tunisie malade de mauvaises politiques industrielles depuis 2011 et a réussi à s’imposer sur l’échiquier de l’industrie intelligente dans le monde !

C’est la preuve que lorsqu’on veut, on peut et avec Anis Sahbani, tous les rêves sont réalisables.

« Quand on veut une chose, tout l’Univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. » disait Paolo Coelho. Rien à ajouter.

Amel Belhadj Ali