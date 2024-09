Une nouvelle médaille tunisienne a été décrochée lors de la 8e journée des Jeux Paralympiques de Paris 2024 par le jeune coureur Rouay Jebabli à l’épreuve du 400m (T12).

Ce dernier a offert à la Tunisie sa 2e breloque de bronze en terminant à la 3e place de la finale du 400m, après celle remportée lors de la 4e journée par son compatriote, champion du monde à Kobe, Amen Allah Tissaoui, 3e du 400m dans la catégorie F37.

Les autres para-athlètes tunisiens en lice, jeudi, ne sont pas parvenus à percer devant une concurrence de plus en plus rude, notamment, dans les courses en chaise roulante, à l’instar de Yassine Gharbi qui a échoué à se qualifier pour la finale du 800m (T54) après avoir terminé 4e de la 1re série des qualifications (demi-finale).

Mohamed Nidhal Khélifi, l’autre coureur de la discipline dans la catégorie des T53 n’a pas eu plus de chance que Gharbi, à l’occasion de la finale du 800m, et s’est classé 8e et dernier de la course du 800 m chaise (T54), en terminant l’épreuve en 1:42.50 (nouveau record africain).

Au total, la Tunisie compte, au terme des épreuves de la 8e journée, 8 médailles (3 or, 3 argent et 2 bronze).

Demain vendredi 6 septembre, qui correspond à la 7e journée des jeux, verra le champion mondial et paralympique, Walid Ktila, disputer la demi-finale du 800m en chaise roulante (T34).

En cas de qualification, Ktila négociera samedi la finale en espérant décrocher et reprendre sa couronne.

Voici la liste des médaillés tunisiens:

Or

– Raoua Tlili (lancer du poids/F40)

– Raoua Tlili (lancer du disque/F40)

– Marwa Brahmi (massue/F32)

Argent

– Ahmed Ben Moslah (lancer du poids/F37)

– Walid Ktila (100m en chaise roulante/T34)

– Rouay Jebabli (1500m/T12)

Bronze

– Amen Allah Tissaoui (400m/T37)

– Rouay Jebabli (400m/T12)