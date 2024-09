Shi Wenjun , Directeur Général du Fonds de Développement Sino-Africain (CADF) géré par la Banque Chinoise de Développement (BDC), a exprimé, mercredi à Pékin, lors d’une rencontre avec le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, la volonté de son institution de financer des projets de développement en Tunisie qui occupe une importante position stratégique.

Deux parties ont passé en revue les opportunités d’investissements entre la BDC et la Tunisie, compte tenu des privilèges préférentiels et des incitations du climat des affaires.

Madouri a mis l’accent dur l’importance du partenariat fructueux et Win-Win entre les deux parties, soulignant que son gouvernement œuvre à résoudre les difficultés qui freinent la réalisation des projets chinois en Tunisie.

Le Chef du gouvernement a appelé le DG du CADF à visiter la Tunisie afin de poursuivre les discussions sur les moyens de réaliser des projets de développement en Tunisie.

Madouri a rencontré également Lina Li , responsable au sein de la China Energy Engineering Corp (CEEC), et mis l’accent sur les facilitations et garanties accordées pour favoriser le succès des entreprises chinoises notamment dans les domaines prioritaires dont la lute contre la rareté de l’eau, et ce, en tirant profit des expertises et des technologies chinoises.

De son côté, la responsable a passé en revue les activités de la société opérant dans plusieurs pays africains et en Amérique Latine. Elle s’est dite satisfaite de l’état d’avancement de réalisation de la station photovoltaïque à Kairouan, exprimant son souhait de réaliser des mégaprojets d’énergies renouvelables au Sud tunisien.