L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a publié ses résultats financiers intermédiaires pour le premier semestre 2024.

Au cours de cette période, la banque a enregistré une augmentation de ses dépôts de 6,8 % par rapport à la même période de 2023, portant ainsi le total à 3 625 millions de dinars. Cette progression a été soutenue par une hausse de plus de 11 % des dépôts à terme et de plus de 9 % des dépôts d’épargne.

Parallèlement, le portefeuille de crédits a atteint 3 088 millions de dinars, marquant une croissance de 5,8% . Cette expansion s’est opérée dans un cadre de la poursuite de la gestion rigoureuse des risques, comme en attestent les ratios prudentiels de la banque, avec un taux de créances accrochées de 5,4 % et un taux de couverture de 80,2 %.

En outre, le portefeuille de titres commerciaux et d’investissement a enregistré une croissance de 14,5 %, atteignant 627,4 millions de dinars, principalement grâce à une augmentation de plus de 33 % des nouvelles souscriptions de titres d’investissement. Ces performances soulignent la dynamique haussière de l’UBCI, dont le bilan a progressé de 7,5 %, pour atteindre 4 788 millions de dinars.

Le Produit Net Bancaire (PNB) pour cette période s’établit à 153,4 millions de dinars, marquant une légère hausse de 1 % par rapport au premier semestre 2023. Après prise en compte des charges, le Résultat Net au 30 juin 2024 s’élève à 23,1 millions de dinars.

Il est également important de rappeler que l’UBCI poursuit activement son plan de transformation stratégique qu’elle a initié en 2021.