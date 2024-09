Le Chef du gouvernement Kamel Maddouri est arrivé, mardi 3 septembre 2024, à l’aéroport International de Pékin (Chine), où il a été accueilli par le ministre, chef de l’Administration générale des douanes, Yu Jianhua et l’ambassadeur de Tunisie en Chine, Adel Elarbi

Le chef du Gouvernement, Kamel Maddouri s’est envolé, lundi après-midi, vers Pékin, la capitale chinoise, pour participer aux travaux du 9e Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 2024), qui se tiendra du 4 au 6 septembre, et ce, sur instructions du président de la République, Kaïs Saïed.

Placé sous le thème «S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau », ce Forum portera sur plusieurs thèmes dont la gouvernance et l’administration, l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture, la paix et la sécurité ainsi que la coopération dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Prendront part à cet évènement, nombre de chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Maddouri est accompagné, dans sa visite, du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet.