Le champion paralympique tunisien, Yassine Gharbi, a assuré sa place en finale du 400m T54 lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Disputée dimanche au Stade de France, la demi-finale a vu le Tunisien terminer à la troisième place, derrière l’Américain Daniel Romanchuk et le Thaïlandais Athirat Paeng-Nuea.

Avec un temps de 46.23 secondes, Gharbi a réalisé une course solide, démontrant une fois de plus son immense talent. Ce résultat lui permet de se qualifier pour la finale qui aura lieu ce soir à 19h14 (heure tunisienne), où il aura l’occasion de briller et de monter sur le podium.

Il est à noter que Walid Ktila, autre grand espoir tunisien, s’est également qualifié pour la finale du 100m T34 plus tôt dans la journée. Ces deux athlètes portent haut les couleurs de la Tunisie et sont appelés à offrir de belles émotions au public tunisien.