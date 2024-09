Walid Ktila, malgré sa qualification pour la finale du 100m T34 aux Jeux Paralympiques de Paris, a exprimé son insatisfaction quant à sa performance en demi-finale. Le champion paralympique tunisien a souligné des difficultés techniques lors de sa course, notamment un problème avec son fauteuil roulant.

Malgré cette petite déception, Ktila reste confiant et déterminé. Il a rappelé qu’il détient toujours le record du monde et qu’il n’a pas l’intention de laisser sa couronne. Pour la finale, il compte donner le meilleur de lui-même et se concentrer sur une course rapide et intense.

Le Tunisien a terminé deuxième de sa série avec un temps de 15.09 secondes, derrière le Thaïlandais Chaiwat Rattana. Bien que ce résultat lui permette d’accéder à la finale, Ktila vise une performance encore meilleure pour décrocher une nouvelle médaille d’or.