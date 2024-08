Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti s’est entretenu par téléphone avec son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssouf qui l’a félicité l’occasion de sa prise de fonctions.

Les deux parties ont mis en évidence la solidité des relations établies entre la Tunisie et Djibouti et le niveau atteint en matière de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé.

Les deux ministres ont également souligné l’importance de diversifier davantage ces relations et de prospecter de nouveaux domaines de partenariat, lit-on dans un communiqué publié vendredi.