Le membre du bureau exécutif de l’union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA) à Gabès, Taoufik Masoudi, a appelé à la création d’une nouvelle zone industrielle dédiée aux industries de transformation et de fabrication de composants automobiles et au secteur des énergies renouvelables.

Il a indiqué, mardi, à l’Agence TAP, que la région aura besoin d’une nouvelle zone industrielle propre permettant de drainer des investisseurs tunisiens et algériens avec, notamment, la réalisation du projet des corridors économiques qui reliera Gabès au sud de l’Algérie.

Massoudi a insisté sur l’importance d’accélérer l’aménagement de la zone industrielle El Fjij à El Hamma et celle prévue à Nouvelle Matmata, outre l’ouverture d’une ligne maritime pour le transport de conteneurs, depuis le port commercial de Gabès.