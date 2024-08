Décret n° 2024-464 du 25 août 2024, portant cessation de fonctions des membres du Gouvernement.

Article premier – Il est mis fin aux fonctions des membres du Gouvernement suivants:

– Imed Memiche : ministre de la défense nationale,

– Nabil Ammar : ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger,

– Fériel Ouerghi épouse Sebaï : ministre de l’économie et de la planification,

– Kalthoum Ben Rejeb : ministre du commerce et du développement des exportations,

– Abdelmonem Belati : ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

– Ali Mrabet : ministre de la santé,

– Saloua Abassi : ministre de l’éducation,

– Moncef Boukthir : ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

– Kamel Deguiche : ministre de la jeunesse et des sports,

– Nizar Ben Neji : ministre des technologies de la communication,

– Mohamed Rekik : ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

– Leila Chikhaoui : ministre de l’environnement,

– Mohamed Moez Belhassine : ministre du tourisme,

– Amel Bel Haj : ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées,

– Lotfi Dhiab : ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.

– Mounir Ben Rjiba : secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères,

– Ridha Kabbouj : secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, chargé des ressources hydriques.