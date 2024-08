Le festival international du court-métrage sous le ciel étoilé “Cinétoile” se tiendra dans sa 7ème édition du 30 août au 4 septembre 2024.

Cette expérience cinématographique avec des projections nocturnes en plein air, aura lieu sur la plage Sidi Mahersi à Nabeul et à Hammamet Valley Club.

Outre la Tunisie, plus de vingt pays seront représentés durant cette édition : Liban, Maroc, Italie, Pologne, Iran, France, Algérie, Palestine, la Suisse, l’Allemagne, Irak, Jordanie, Turquie, USA, Canada, Australie, Belgique, Maroc, Russie, Taiwan, Argentine, Croatie, Oman, Yémen, Egypte, Soudan et le Danemark.

L’édition 2024, informe un communiqué du festival, met un accent particulier sur la Syrie, avec une sélection variée de productions syriennes qui seront projetés tout au long du festival.

L’ouverture aura lieu le 30 août 2024 avec une soirée musicale animée par l’artiste Sofien Safta. La clôture se tiendra le 4 septembre avec une cérémonie de remise des prix des différentes compétitions réservées exclusivement aux productions de l’année 2023 et un spectacle musical assuré par Naceur Zouari.

Outre les projections, un panel se tiendra le lundi 2 septembre à 18h30 à l’espace Jeelen à Nabeul autour du thème “Comment les méthodes de distribution innovantes peuvent-elles promouvoir la reconnaissance du court-métrage en tant qu’œuvre artistique unique et tremplin pour les talents émergents ?” et ce, avec la participation d’ experts et de professionnels dans l’industrie cinématographique pour échanger sur l’avenir des courts-métrages et les nouvelles stratégies de distribution.

Chaque année, le festival rassemble des cinéphiles, des réalisateurs, des producteurs et des critiques du monde entier, créant ainsi un espace de rencontre et d’échange autour du cinéma.

Depuis sa création en 2017, le festival “Cinétoile” s’est imposé comme un événement culturel majeur, offrant une sélection de films et d’activités variées autour du cinéma. Le surnom “Cinéma sous les étoiles” prend tout son sens avec des projections en plein air qui invitent le public à vivre le cinéma autrement, sous le ciel étoilé.