La troisième édition de l’Open des Jasmins qui se tiendra à Monastir du 7 au 15 septembre, verra la participation de joueuses classées parmi les 40 premières mondiales, dont des championnes ayant remporté des titres dans les grands tournois internationaux, a indiqué, jeudi, Salma Mouelhi, présidente de la Fédération tunisienne de tennis (FTT).

A l’occasion d’une conférence de presse tenue à Hammamet, Mouelhi a déclaré à l’agence TAP que “l’Open des Jasmins est devenu en peu de temps l’un des tournois les plus connus dans le monde du tennis”, précisant que son importance ne se limite pas à la dimension sportive compte tenu du classement des participantes et de son rôle dans l’amélioration de leurs classements surtout qu’il s’agit d’un tournoi à 250 points, mais aussi dans son grand rôle dans la promotion de la destination touristique tunisienne”.

Concernant la possible participation de Ons Jabeur (17e mondiale) au tournoi, la présidente de la fédération a déclaré : “Nous ne doutons pas de l’intérêt que porte la championne tunisienne à l’Open des Jasmins, surtout qu’elle a participé à sa première édition lorsqu’elle était classée deuxième mondiale, mais nous savons qu’elle passe par des circonstances difficiles au niveau de la régularité de ses performances et nous n’avons reçu aucune confirmation officielle de sa part concernant sa participation ou non. Une Wild Card lui est toujours offerte si elle le souhaite et nous respectons sa décision”.

En ce qui concerne le développement de l’Open des Jasmins, elle a précisé que l’Association des joueuses professionnelles de Tennis (WTA) a accordé une grande valeur à ce tournoi, qui figure sur son calendrier et sera diffusé sur les grandes chaînes sportives internationales, et a tenu à l’organiser en septembre juste après l’US Open pour donner la possibilité aux joueuses qui se sont retirées du tournoi américain du Grand Chelem de rejoindre le tournoi de Monastir.

“Le changement de la date du tournoi, bien qu’il ait entraîné une augmentation du coût de l’organisation qui dépassera le 1 million de dinars avec l’autofinancement de la fédération et l’appui de nombreux sponsors, il a néanmoins permis à la FTT d’obtenir certains privilèges dont, notamment, l’autorisation de la diffusion de l’Open des Jasmins sur la chaîne Al Watanya, ce qui contribuera à promouvoir davantage le tennis dans tout le pays”, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur du tournoi Chiheb Belhaj Youssef a rappelé que l’Open des Jasmins a connu un grand succès lors de ses deux premières éditions, d’autant plus qu’il est le seul tournoi au monde à se dérouler dans un hôtel donnant sur la mer à Monastir ce qui a été bien accueilli par les joueuses, soulignant que le comité d’organisation œuvre à poursuivre sur la même voie pour la troisième édition qui verra l’organisation de matches en nocturne sur trois courts après avoir été limité à un seul court lors des deux précédentes éditions.

Il a souligné que la plupart des joueuses qui ont participé aux éditions passées seront de nouveau de la partie y compris Martinez, qui a remporté les deux précédents titres, ainsi que 32 joueuses classées dans le top 100 mondial.

Le directeur du tournoi s’est dit confiant quant à la réussite du tournoi sur le plan organisationnel et sportif, d’autant plus que le rayonnement du tournoi ne cesse de croître d’année en année, surtout depuis que la finaliste de la deuxième édition, l’Italienne Paolini, a gagné ensuite l’Open de Dubaï et a été finaliste de Roland Garros, ce qui confirme que l’Open des Jasmins verra la participation de joueuses de haut niveau.

Il a ajouté que les 7 et 8 septembre seront consacrés aux qualifications, à l’issue desquelles 6 joueuses sur 26 se qualifieront pour le tableau final, dont les matchs se dérouleront du 9 au 15 septembre à partir de 16h00 avec la participation de 32 joueuses.

Il a expliqué que l’Open des Jasmins est un tournoi à 250 points, c’est-à-dire que la gagnante finale recevra 250 points supplémentaires pour améliorer son classement mondial, et c’est également un tournoi doté d’un prize money de 250 mille dollars distribués à toutes les joueuses à partir des qualifications et aux participantes aux matches du double.