Le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche a reçu lundi, au siège du ministère, le président du Comité national paralympique tunisien (CNPT), Mohamed Mezoughi, pour passer en revue les derniers préparatifs de la délégation tunisienne avant sa participation aux jeux paralympiques de Paris, prévus du 28 août au 8 septembre.

Déguiche a, à cette occasion, souligné son souci de suivre tous les détails relatifs à la préparation des athlètes paralympiques et de leurs accompagnateurs, mettant l’accent sur l’importance de veiller à ce que la préparation soit parfaite pour faire en sorte que la Tunisie soit représentée de la meilleure manière à cet évènement planétaire.

Lors de l’entrevue, le ministre s’est enquis du déroulement des stages observés actuellement par les athlètes tunisiens dans la ville française d’Evreux en prévision des Jeux, en particulier les programmes d’entraînement intensifs auxquels ils ont été soumis, aux plans physique et technique ainsi que les examens médicaux.

A l’issue de la rencontre, Kamel Déguiche a prodigué ses encouragements aux athlètes paralympiques les exhortant à se surpasser, à gagner et à honorer le drapeau national, saluant leurs efforts et leur détermination ainsi que les efforts CNPT et du staff technique et médical.

Il leur a, notamment, adressé ses vœux de succès aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, formant l’espoir que cette participation soit un autre moment fort dans l’histoire du sport tunisien.

La Tunisie participe aux Jeux Paralympiques avec 30 athlètes dans quatre disciplines: Boccia (3), Para-Athlétisme (25), Para-aviron (1) et Para-Triathlon (1).