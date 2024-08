La balance commerciale alimentaire s’est soldée, au terme du mois de juillet 2024, par un excédent de 1727,8 millions de dinars (MD), selon les données publiées lundi par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Le taux de couverture a atteint 143,3%, affichant une baisse de 11,2 points, par rapport à fin juin 2024, où il avait alors atteint 154,5%.

Selon l’Observatoire, l’excédent enregistré est du notamment d’une part à la hausse des exportations de l’huile d’olive (+73,5%), des dattes (+23,8%) et des produits de la pêche (+5,1%) et d’autre part à la régression des importations des céréales (-19,2%) et du sucre (- 46,6%).

La part des exportations alimentaires a enregistré, par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays, une hausse de 4,3 points de pourcentage, par rapport à fin juillet 2023, affichant 15,4% à fin juillet 2224.

Pour ce qui est des importations, leur part a régressé de 1,2 point, à 8,5% enregistré à fin juillet 2224.

Les achats des produits céréaliers ont baissé de 19,2% en valeur contre une hausse de 3,2% en volume.

Les prix des produits céréaliers (blé dur, blé tendre, orge et maïs) ont enregistré une baisse variant entre 13% et 28%.

En ce qui concerne les autres produits importés, l’Onagri fait état d’une baisse du prix moyen à l’importation des huiles végétales (-17,9%) contre une hausse pour le sucre, dont le prix a enregistré une hausse de 18,3%, par rapport à la même période de l’année précédente.