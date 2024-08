Ce mercredi 20 août, la Tunisie sera marquée par un temps variable avec des passages nuageux et quelques précipitations. Les régions du nord-ouest seront les premières concernées par ces nuages, qui se densifieront progressivement l’après-midi pour toucher les hauteurs ouest du centre et du sud. Ces nuages apporteront quelques pluies faibles et éparses, notamment sur les reliefs.

Le vent, soufflant d’ouest-nord-ouest sur le nord et le centre, et d’est sur le sud, se renforcera sensiblement en fin de journée, surtout dans les régions sud où des phénomènes locaux de sable sont attendus. Les côtes nord seront particulièrement exposées à des vents forts, tandis que le reste du pays connaîtra un vent modéré à relativement fort.

La mer sera agitée à très agitée sur le littoral nord, déconseillant fortement la baignade. Les autres côtes seront agitées.

Les températures resteront élevées, avec des maximales pouvant atteindre 43°C dans l’extrême sud sous l’effet du sirocco. Le reste du pays connaîtra des températures comprises entre 29 et 41°C.