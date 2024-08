La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du département des Transports, Sarah Zaafarani Zenzri, a présidé, vendredi, une séance de travail consacrée à la fixation d’un calendrier précis pour la réalisation du projet d’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage, dans les plus brefs délais, selon un communiqué, publié par le département du Transport.

Zenzri a recommandé, à cette occasion, d’accélérer l’élaboration des études nécessaires, surtout celles portant sur les aspects organisationnels, financiers et techniques, en rapport avec les infrastructures.

Et d’ajouter que ce projet vise à augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport, à améliorer sa rentabilité et la qualité de ses services, ainsi qu’à veiller à ce qu’il soit à la page des technologies de pointe dans le domaine de l’aviation civile.

La ministre a réitéré, d’autre part, l’importance d’améliorer les différents services relevant de l’aéroport, d’accorder plus d’attention à sa propreté et à ses aspects esthétiques, ainsi que de renforcer le contrôle et d’assurer une exploitation optimale de ses différents espaces.