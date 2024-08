Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières à Beja ont récupéré, vendredi, un terrain domanial agricole d’une superficie de 575 hectares, situé au gouvernorat de Beja, et ce, en exécution d’une décision émise par les ministres des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, et de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Les services de l’Office des terres domaniales (OTD) ont pris en charge la propriété récupérée, temporairement, en attendant sa réallocation conformément à la règlementation en vigueur.