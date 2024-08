La programmation de la 12ème édition des «Nuits du musée de Sousse», dévoilée jeudi, est composée de 6 soirées avec des spectacles dans divers genres musicaux.

Prévu du 22 au 27 août 2024, ce rendez-vous culturel et artistique annuel se déroule au Musée Archéologique de Sousse.

La soirée d’ouverture sera avec le pianiste et compositeur Mohamed Ali-Kammoun qui présentera son concert « Le Tango arabe » composée de chansons arrangées de l’encyclopédie classique arabe des années 1950-1960.

La soirée de clôture sera avec la chanteuse Najet Attia qui présentera son nouveau concert « Sayidati ” placé sous la direction du maestro Youssef Belhani. Ce concert est porté par une voix qui a marqué dans les années 80 de son passage les annales de la musique tunisienne.

Actuellement en tournée nationale, Najet Attia dédie ce concert à la femme et à la mère-patrie. « Sayidati » est un titre inspiré d’un poème de feu Mohamed Ghozzi en guise d’hommage à la mémoire de cet illustre poète tunisien qui a chanté poétiquement la femme.

Après une absence de 10 ans, Najet Attia a fait son retour avec ce spectacle présenté en première sur la scène du théâtre romain de Carthage au 58ème Festival international de Carthage qui a également acceuilli la première de «Nawbet Gharam», comédie musicale de Mohamed Ali-Kammoun.

“Atlas Shadows” est une création du violoniste Outail Maaoui qui fera sa première aux Nuits du musée de Sousse, avec la participation de la chanteuse Raouda Ben Abdallah. Le violoniste fusionne les sonorités traditionnelles de la Tunisie avec des influences modernes à travers douze compositions.

“Shadows of Atlas” est un spectacle musiques du monde qui se présente comme un voyage musical envoûtant dans les richesses culturelles et les paysages mystiques des montagnes de l’Atlas.

Omar El Ouaer sera présent avec son nouveau quartette “Musk Quartet” pour un voyage sonore entre jazz, improvisation et musique tunisienne avec Nessrine Jabeur à la voix, Ayman Boujlida à la batterie et hamza Zeramdini à la basse.

Les deux autres soirées au menu seront animées par l’Orchestre Symphonique de Sousse dirigé par le maestro Naceur El Afrit et le chanteur et pianiste Kamel Sallam dans Charles Aznavour “Je vous parle d’un temps ». Ce spectacle placé sous la direction de Rafik Gharbi verra la participation de Lilia Ben Cheikha et Mayssoune Fatnassi

Les «Nuits du musée de Sousse» sont organisées par la Délégation régionale aux Affaires culturelles de Sousse, en partenariat avec l’Agence pour la relance du patrimoine et le développement culturel (Amvppc) qui sont placées sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles.

Cette manifestation a pour objectif de dynamiser la vie culturelle dans la Médina de Sousse classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988.

Voici la liste détaillée des spectacles au menu des 12èmes Nuits du musée de Sousse :

Jeudi 22 août : Concert « Le Tango arabe » du pianiste et compositeur Mohamed Ali-Kammoun

Vendredi 23 août : Concert de l’Orchestre Symphonique de Sousse

Samedi 24 août : Première de la création “Atlas Shadows” du violoniste Outail Maaoui

Dimanche 25 août : “Musk Quartet” de Omar El Ouaer

Lundi 26 août : Concert Charles Aznavour “Je vous parle d’un temps » du chanteur et pianiste Kamel Sallam

Mardi 27 août : Concert “Sayidati ” de Najet Attia

NB: Tous les spectacles commencent à 21h30