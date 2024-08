Les mélomanes de musique contemporaine auront rendez-vous le 24 aout prochain dans le cadre de la 12ème édition du festival “Nuits du Musée de Sousse” avec le spectacle “Ombres d’Atlas” du violoniste et compositeur tunisien Outail Maaoui.

“Shadows of Atlas” se présente comme un voyage musical envoûtant, mené par le violoniste Outail Maaoui, qui fusionne les sonorités traditionnelles de la Tunisie avec des influences modernes, à travers douze compositions magiques.

Avec la participation spéciale de l’artiste Raoudha Abdallah et sept musiciens talentueux, le groupe explore les richesses culturelles et les paysages mystiques des montagnes de l’Atlas. Les mélodies vibrantes et les rythmes captivants créent une expérience immersive qui invite le public à découvrir la beauté de la Méditerranée à travers les rythmes et les notes de la musique.

Les 12èmes «Nuits du musée de Sousse» dont la programmation n’est pas encore dévoilée, sont prévues du 22 au 27 août 2024. Ce rendez-vous culturel et artistique vise depuis son lancement à la dynamisation de la vie culturelle dans la Médina de Sousse, classée patrimoine mondial depuis 1988.