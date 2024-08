Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, jeudi, avec le Président français Emmanuel Macron à l’occasion de la commémoration du 80ème anniversaire du débarquement en Provence.

Les célébrations ont été organisées dans la ville de Saint Raphaël sous le patronage du Président de la République française en présence de Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi que de délégations officielles.

Ammar a, à cette occasion, transmis au président français les salutations du Président de la République Kais Saied, réaffirmant la volonté de la Tunisie de promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

De son côté, le Président français a exprimé ses remerciements au Président de la République pour avoir chargé le Ministre des Affaires étrangères de le représenter à cette importante commémoration historique.

Il a souligné la détermination de la France à continuer à consolider ses relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie, dans l’intérêt des deux pays.

Le ministre a, notamment, rencontré, à cette occasion, de nombreux Chefs de délégations, dont notamment les Présidents du Gabon, du Togo et du Cameroun, le Prince de Monaco et le Premier Ministre du Maroc.

Il a aussi rencontré le ministre français des Armées , la Secrétaire d’Etat chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats Internationaux et a Secrétaire d’Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire.

Ces rencontres ont permis d’échanger les points de vue sur la coopération bilatérale ainsi que sur les principales questions internationales et régionales d’intérêt commun.