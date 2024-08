Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures pour le Prix Hideyo Noguchi Africa, décerné par le gouvernement japonais dans le domaine de la recherche et des services médicaux, d’une valeur de 1 million de dollars américains, en plus de la remise d’un certificat et d’une médaille.

Selon un communiqué du ministère, les candidats souhaitant postuler pour ce prix doivent soumettre leurs dossiers de candidature à la Direction Générale de la Coopération Internationale par l’intermédiaire des institutions dont ils relèvent, au plus tard le 13 septembre prochain.

Le communiqué précise que le prix est décerné à la recherche médicale qui honore des individus ainsi qu’aux services médicaux qui récompensent des individus et des organisations.

Pour plus d’informations sur ce prix et pour remplir le formulaire de candidature, il convient de consulter le site suivant httpss://www.cao.go.jp/noguchisho/english/info/nomination5.html.

A noter que ce prix a été créé en juillet 2006 en l’honneur du Dr Hideyo Noguchi.