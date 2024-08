La ministre de l’Equipement et de l’habitat chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaafrani et le ministre algérien des Transports, Mohamed El Habib Zahana ont donné, samedi, le coup d’envoi de la remise en service de la ligne ferroviaire internationale de transport de voyageurs reliant la Tunisie à Annaba, une ville située au Nord-est de l’Algérie.

Intervenant au cours d’un point de presse tenu à la gare de Ghardimaou au gouvernorat de Jendouba (Nord-ouest), Zaafrani a estimé que la remise en service de cette ligne après 30 ans de suspension (depuis 1994) ravive une histoire partagée entre la Tunisie et l’Algérie, soulignant que les deux pays œuvrent à développer cette ligne et à lancer de nouveaux projets qui renforceraient leurs relations culturelles et économiques.

Et d’ajouter que la remise en activité de cette ligne traduit la volonté du Chef de l’Etat, Kaïs Saïed et le président algérien, Abdelmadjid Tebboune de renforcer les liens entre les deux pays dans différents aspects et à créer des partenariats dans divers secteurs.

De son côté, le ministre algérien des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a souligné que la remise en activité de la ligne en question renforcera les relations économiques et familiales entre les habitants des frontières tuniso-algériennes.

Il a souligné que les deux pays disposent des compétences nécessaires pour lancer des projets conjoints en Afrique.

Des conventions de partenariat dans le domaine du transport seront signées, aujourd’hui, par les deux ministres à Tunis, selon le ministère du transport tunisien.

Le départ du premier voyage commercial de la ligne ferroviaire internationale à partir de la gare de Tunis est prévu pour dimanche 11 août 2024, à 8h, avait annoncé la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), le 8 août.

La SNCFT a souligné que le train sera exclusivement réservé au transport international entre la Tunisie et l’Algérie et que les départs depuis la gare de Tunis auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 08 h 25, tandis que les départs de la gare d’Annaba sont programmés les dimanches, mardis et jeudis à 9h.

Quant aux tarifs, le prix d’un billet aller simple, en première classe, a été fixé à 44 dinars tunisiens et en deuxième classe, à 38 dinars tunisiens.

Le prix d’un billet aller-retour, en première classe, a été fixé à 81 dinars tunisiens et en deuxième classe à 71 dinars tunisiens.

La SNCFT a affirmé qu’elle offre le transport gratuit aux enfants de moins de 4 ans et propose des tarifs réduits pour les enfants de 4 à 12 ans.