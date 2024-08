« Cinema Arena” est une manifestation cinématographique mobile unique prévue du 13 août au 22 septembre 2024.

« Cinema Arena” vise à offrir de riches expériences cinématographiques à travers une caravane organisée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en partenariat avec les ministères de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Culturelles, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et de l’Intérieur.

Le programme et les objectifs de cette manifestation ont été présentés, vendredi, au cours d’une conférence de presse tenue à la cité de la Culture.

Etalé sur 45 jours, cet évènement couvrira 6 gouvernorats de la République, à savoir Jendouba, le Kef, Siliana, Kasserine, Kairouan et Gafsa. Des projections de films en plein air, des tables rondes, des ateliers, des expositions d’art et des activités interactives sont au menu.

Cette initiative consiste en une caravane mobile s’arrêtera dans 36 municipalités. La campagne engagera les jeunes dans un dialogue sur les alternatives à la migration irrégulière à travers des projections culturelles et cinématographiques, des discussions avec des spécialistes et des performances artistiques.

Brendan Kelly, chef de l’unité migration et développement de l’OIM en Tunisie, a déclaré que “Cinema arena” s’adresse aux jeunes, en particulier aux étudiants, cherchant à valoriser leurs compétences, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi ou entrepreneurs, ainsi qu’aux amateurs ou étudiants de cinéma, d’arts visuels ou de toute autre discipline artistique.

La manifestation vise à renforcer les capacités des jeunes en leur fournissant une formation et un soutien éducatif appropriés pour améliorer leur employabilité, et à offrir des alternatives à la migration irrégulière en investissant dans le développement des compétences et en finançant des projets entrepreneuriaux, a fait savoir le représentant de l’OIM.

Abdelkader Jammali, chef de Cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a déclaré que ce projet vise à encourager l’autonomisation des jeunes en leur fournissant des outils et des opportunités pour réaliser leurs projets et participer activement au développement de leur communauté.

Les représentants du ministère des Affaires culturelles, de la Jeunesse et des Sports ont parlé de la mise à disposition d’espaces culturels et de jeunesse pour accueillir diverses présentations et événements de cet événement.

Fondée en 1951, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration et travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. L’OIM travaille pour aider à assurer la gouvernance humaine et ordonnée des migrations et à promouvoir la coopération internationale sur les questions migratoires.

L’Organisation internationale pour les migrations lance «Cinem Arena» en Tunisie, une initiative de cinéma mobile interactif, avait annoncé le Centre d’information des Nations Unies à Tunis.

Organisée par l’OIM en collaboration avec le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), la campagne se déroulera en Tunisie pour la première fois et en partenariat étroit avec plusieurs ministères.

Lancée en 2002 par la Coopération italienne et axée sur les questions sociales et sanitaires, la campagne Cinema Arena aborde les risques de la migration irrégulière depuis 2018 dans le cadre d’un partenariat avec l’OIM.

Au cours des sept dernières années, elle a parcouru le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Gambie et le Nigéria, organisant 674 événements de sensibilisation et rassemblant plus de 221.000 spectateurs.

La campagne diffuse des informations et des messages par le biais de films de sensibilisation dans les zones urbaines et rurales, de spectacles, de pièces de théâtre, de spectacles musicaux, d’ateliers et de discussions. Elle vise à encourager les migrants potentiels à prendre une décision libre, individuelle et éclairée.

Elle permet également d’impliquer la société civile en tant qu’agent clé du changement, à soutenir les petites entreprises et les jeunes artistes dans la réalisation de leurs aspirations, et à sensibiliser les médias à une information éthique et complète sur la migration et les opportunités socio-économiques disponibles.