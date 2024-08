Le prix de la meilleure recherche scientifique féminine a été décerné à Sonia Jamli, professeur à la faculté des sciences de Sfax et chercheur au centre biologique de Sfax, pour sa recherche intitulée “Valorisation des pelures des pommes de terre”.

Cette recherche scientifique, selon un résumé présenté par Jamli lors d’une cérémonie de remise de prix organisée, vendredi matin, au palais du gouvernement à la Kasbah, dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la femme, représente, dans sa première phase, la valorisation des pelures des pommes de terre pour en extraire un amidon de haute qualité qui est exploité pour produire des quantités importantes de cyclodextrine nécessaires dans plusieurs domaines (industries alimentaires, industries pharmaceutiques, cosmétiques, traitement des eaux…), contribuant ainsi à réduire l’importation de cette importante substance en devises et à répondre potentiellement aux besoins futurs du marché tunisien de cette importante substance.

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj Moussa, a expliqué à cette occasion que la création du prix de la meilleure recherche scientifique féminine, dont le nombre de candidates est passé de trois en 2022 à 56 en 2024, illustre le pari de la Tunisie sur le capital humain en tant que choix stratégique, soulignant que le système de recherche technologique est l’une des réalités que la Tunisie a réalisé pour développer ses ressources humaines puisqu’elle occupe actuellement le 18e rang sur 180 pays en matière de recherche scientifique à l’échelle internationale.

En 2023, le nombre de centres de recherche à atteint 501 laboratoires, contre 491 en 2022, dont 38 % en ingénierie et technologie, 35 % en sciences agricoles et 3 % dans chacune des sciences exactes et humaines, selon la ministre.