Les thèmes débattus au cours de la conférence annuelle des tunisiens résidents à l’étranger, organisée vendredi à l’initiative du ministère des affaires sociales et de l’office des tunisiens à l’étranger (OTE) ont été axés essentiellement sur la couverture sociale au profit de la diaspora tunisienne dans le cadre des conventions bilatérales en matière de protection sociale et de placement à l’étranger et le renforcement des moyens de communication.

Le secrétaire d’état auprès du ministre des affaires étrangères Mounir Ben Rejiba a indiqué dans une allocution prononcée au nom du chef du gouvernement Kamel Maddouri, la nécessité de mettre en œuvre des programmes et des politiques adaptés aux changements vécus par les tunisiens à l’étranger, dans le cadre d’une vision qui répond à leurs attentes.

Cette conférence annuelle, qui a été focalisée sur la couverture sociale des TRE, illustre l’intérêt constant accordé par l’état tunisien à l’instauration d’un système social global qui tient compte des spécificités de la diaspora tunisienne et de la nécessité de préserver ses droits en matière de prestation sociale que ce soit en Tunisie ou dans les pays de résidence.

Dans ce contexte, Ben Rejiba a souligné la volonté de la Tunisie de mettre en place une stratégie unifiée au niveau de la conception, s’appuyant sur un dialogue entre les différentes structures intervenantes dans le dossier de la migration, en vue de renforcer l’encadrement des TRE, de renforcer l’attachement des tunisiens avec leur patrie et de les inciter à contribuer à l’effort de développement économique et social.

Il a ajouté que le volume des transferts en devise des tunisiens résidents à l’étranger a atteint 4 milliards de dinars, jusqu’à fin juin 2024, ayant permis de ce fait, d’améliorer les équilibres financiers.

De son côté le directeur général de la protection sociale au ministère des affaires sociales Nader Ajaibi a indiqué que le ministère a mis en oeuvre trois mécanismes de couverture sociale au profit des TRE dont notamment, le régime des conventions bilatérales qui accorde des avantages aux migrants tunisiens, précisant que la Tunisie dispose de 21 conventions bilatérales en matière de sécurité sociale qui ont été conclues avec les pays employant une main d’oeuvre tunisienne, alors deux nouvelles conventions sont en cours de négociation.

Selon Ajaibi, le deuxième mécanisme offre la possibilité aux tunisiens travaillant à leur propre compte d’adhérer au régime de couverture sociale des travailleurs à l’étranger, alors que le troisième mécanisme concerne le régime de couverture sociale dans le cadre de la coopération technique.

Il a souligné que ces trois mécanismes de couverture sociale couvrent 90 pc de la communauté tunisienne à l’étranger qui bénéficient de leur droit aux soins, au transfert des pensions de retraite vers la Tunisie, à l’accumulation des périodes de travail effectuées dans les deux pays dans le cadre des conventions bilatérales, ajoutant que la Tunisie a conclu des conventions bilatérales avec des pays européens, le Canada, le Maroc et l’Egypte ainsi que d’un régime de couverture sociale dans le cadre de la coopération technique avec les pays du Golfe.

Les participants à cette conférence ont débattu de plusieurs thèmes tels que les mécanismes de communication sur les réseaux sociaux avec les tunisiens résidents à l’étranger en cas de non affectation d’attachés sociaux. Un nombre de tunisiens résidents à l’étranger ont revendiqué la création d’un ministère de la migration en vue d’assurer une meilleure coordination entre les structures publiques, alors que d’autres ont appelé au développement de la communication et à la simplification des procédures en matière d’investissement.