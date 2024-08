Les 6 et 9 août 1945 marquent deux des événements les plus tragiques de l’histoire moderne : les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki par les États-Unis. Ces attaques ont non seulement changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, mais ont également façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Le 6 août 1945, l’avion américain Enola Gay largue une bombe atomique surnommée Little Boy sur la ville d’Hiroshima. Cette explosion dévastatrice tue instantanément des dizaines de milliers de personnes et laisse la ville en ruines. Trois jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe, Fat Man, est larguée sur Nagasaki, causant une destruction similaire et ajoutant à l’effroyable bilan humain. Au total, les bombardements atomiques ont fait plus de 200 000 victimes, principalement des civils.

Ces événements ont poussé l’empereur Hirohito à annoncer la reddition du Japon le 15 août 1945, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les conséquences des bombardements ont été immenses, non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi en raison des effets durables des radiations sur les survivants, appelés Hibakusha. Les survivants ont souffert de diverses maladies et stigmates pendant des décennies, rappelant constamment l’horreur de l’arme nucléaire.

Le souvenir d’Hiroshima et de Nagasaki sert de mise en garde contre l’utilisation des armes nucléaires et a initié de nombreux efforts internationaux pour le désarmement. Ces tragédies restent gravées dans la mémoire collective et rappellent l’importance de la paix et du dialogue pour prévenir de tels désastres à l’avenir.