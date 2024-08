Dans un exploit historique pour le sport algérien, la boxeuse Imane Khelif a assuré sa place en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, dans la catégorie des moins de 66 kg. Dominatrice face à la Thaïlandaise Janjaem Suwannapheng, elle a remporté sa demi-finale sur décision unanime des juges.

Grâce à sa technique supérieure et à une condition physique irréprochable, Khelif a maîtrisé le combat de bout en bout. Son jeu de jambes fluide et son allonge lui ont permis d’enchaîner les coups gagnants et de prendre rapidement l’ascendant sur son adversaire.

Cette qualification garantit à l’Algérie au minimum une médaille d’argent, un résultat exceptionnel qui vient récompenser le travail acharné de l’athlète et de son équipe. La finale, qui se tiendra vendredi prochain face à la Chinoise Yang Liu, s’annonce très disputée.

Khelif, qui vise le titre olympique depuis le début de la compétition, est déterminée à aller jusqu’au bout de son rêve. Elle compte sur le soutien indéfectible du public algérien pour l’accompagner dans cette ultime étape.

Cette performance remarquable vient s’ajouter à une série de succès pour le sport algérien lors de ces Jeux Olympiques, après la médaille d’or de Kaylia Nemour en gymnastique. Imane Khelif est devenue un symbole de l’excellence sportive algérienne et une source d’inspiration pour toute une génération. (D’après APS)