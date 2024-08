La N.1 mondiale Iga Swiatek, médaillée de bronze aux JO-2024 vendredi, a annoncé renoncer au Masters 1000 de Toronto qui doit débuter mardi prochain à cause de la fatigue causée par son tournoi olympique.

Quasiment imbattable sur terre battue, et triple tenante du titre à Roland-Garros, la Polonaise de 23 ans a été surprise en demi-finale des Jeux par la Chinoise Zheng Qinwen et a finalement dû se contenter de la médaille de bronze après avoir battu la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova vendredi.

Dans un communiqué, elle a par la suite annoncé renoncer au tournoi de Toronto (6-12 août) “à cause de la fatigue générale causée par les deux dernières semaines passées sur le court”.

A cause d’un calendrier chargé, marqué par la tenue des JO, puis par l’adaptation au changement de surfaces – tournoi olympique sur terre battue, Wimbledon sur gazon et Toronto sur dur – “j’ai besoin de plus de temps pour récupérer” afin de reprendre “en bonne santé et au meilleur niveau possible” a-t-elle ajouté.

Au total, six joueuses du top 10 ont déjà renoncé au Masters 1000 canadien, avant le prochain tournoi du Grand Chelem de la saison, l’US Open (26 août-8 septembre).

En revanche, l’Américaine Coco Gauff (N.2) et la N.3 mondiale Aryna Sabalenka devraient être têtes de série.