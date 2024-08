Les températures marqueront une baisse remarquable de 8 à 10 degrés, à partir de demain samedi 3 août, a indiqué l’ingénieur principal à l’Institut national de la météorologie (INM), Abderrazek Rahal, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a précisé que cette baisse va concerner, dans une première étape les zones du Nord, puis elle sera, progressivement, perceptible dans les zones du Centre et du Sud, le dimanche 4 août et le lundi 5 août, alors que soufflera un vent fort de secteur Nord, notamment près des côtes.

Et de souligner que la Tunisie a enregistré une hausse importante et provisoire des températures au cours de cette période, dont le pic a oscillé, vendredi, entre 40 et 47 degrés.