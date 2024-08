Le comité de gestion de la ligne de dotation de soutien à la restructuration financière des petites et moyennes entreprises (PME) vient d’adopter 19 dossiers d’entreprises.

Ces dossiers ont été examiné lors d’une réunion présidée, vendredi, par la ministre de de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Ces entreprises qui ont bénéficié de 40 millions de dinars dans le cadre de programmes de restructuration financière et économique sont implantées dans sept gouvernorats et opèrent dans les secteurs des services, des industries alimentaires et des industries diverses, a indiqué le ministère de l’Industrie, dans un communiqué.

Au total, les engagements de l’Etat dans le cadre de cette ligné ont atteint 326,855 millions de dinars répartis sur les crédits de rééchelonnement (276,249 millions de dinars), le suivi de l’exécution du programme de restructuration financière (70,2 millions de dinars), les opérations de restructuration du capital (49,314 millions de dinars) et l’étude du diagnostic financier et économique et les opérations d’accompagnement (1,222 million de dinars).

Peut bénéficier des interventions de la ligne de dotation pour l’appui et la relance des petites et moyennes entreprises, toute petite et moyenne entreprise dont la valeur des actifs immobilisés bruts varie entre 100 mille dinars et 15 millions de dinars à l’exception des entreprises exerçant dans le secteur du commerce, le secteur de la promotion immobilière, le secteur financier et le secteur des hydrocarbures, a t-on rappelé.

Il s’agit également des PME qui rencontrent des difficultés financières, qui sont entrées en activité depuis au moins une année, et celles qui tiennent une comptabilité conforme à la réglementation en vigueur, a t-on ajouté.

Le ministère a appelé dans ce cadre les entreprises qui répondent à ces conditions qui veulent bénéficier des interventions de la ligne de dotation à déposer leurs demandes auprès de la direction générale de la promotion des petites et moyennes entreprises.