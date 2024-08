Ce samedi 2 août, les regards des supporters tunisiens seront tournés vers les bassins olympiques et les parcours de kayak. En effet, deux de nos athlètes les plus prometteurs seront en lice pour tenter de se qualifier pour les prochaines étapes des compétitions.

Ahmed Jaouadi, notre nageur étoile, s’élancera dès 10h30 (heure tunisienne) sur le 1500 mètres nage libre. Il aura à cœur de réaliser une performance exceptionnelle pour décrocher une place en finale et pourquoi pas, décrocher une médaille.

En parallèle, Slim Jemai, notre kayakiste, entrera en lice dans le premier tour du slalom K1. Il devra faire preuve de maîtrise, de précision et de vitesse pour espérer se qualifier pour les tours suivants.