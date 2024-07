Le projet d’accord de crédit entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), d’une valeur de 203 millions d’euros (près de 220 millions de dollars), soit l’équivalent de près de 681 millions de dinars (MD), a été adopté, mercredi, par les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lors d’une plénière tenue au Palais du Bardo, avec 116 voix pour, une abstention et 6 voix contre.

Cet accord de crédit a été conclu le 26 mars 2024 pour contribuer au financement du projet Corridor de développement Economique de Tunisie, en ce qui concerne le doublement de la route nationale n°13, reliant Kasserine, Sidi Bouzid et Sfax.

La BIRD s’engage à financer la création de projets de développement et de PME, tout au long de la route (Kasserine-Sidi Bouzid et Sfax). Le coût de projet estimé à près de 278,8 millions de dollars, sera réalisé sur 6 ans par le ministère de l’Equipement, dans sa partie relative de l’infrastructure, et par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), dans sa partie relative à la création des projets de développement et des PME, tout au long de ce corridor.