Le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont officiellement soumis leur candidature conjointe pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ à la FIFA. Lors d’un événement à Paris, les présidents des trois fédérations de football – Fouzi Lekjaa (Maroc), Fernando Gomes (Portugal) et Álvaro de Miguel (Espagne) – ont remis le dossier de candidature au président de la FIFA, Gianni Infantino. Le slogan de la candidature, YallaVamos, reflète l’ambition d’organiser une compétition “pour le football, pour le monde, pour demain”.

Cette candidature conjointe, réunissant deux continents, vise à créer des ponts entre les cultures et à offrir un environnement accueillant aux fans. Elle met l’accent sur la durabilité, l’innovation, l’investissement et l’impact social. Le dossier de candidature comprend des détails sur la vision, la planification technique, le transport, l’hébergement et les infrastructures proposés pour la Coupe du Monde 2030. Le dossier complet sera publié par la FIFA ultérieurement.

Le projet est soutenu par des légendes du football comme Luis Figo, Andres Iniesta et Nourredine Naybet, ainsi que des joueurs actuels de renom tels que Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi et Irene Paredes. La décision finale sur le pays hôte de la Coupe du Monde 2030 sera prise par un vote du Congrès de la FIFA le 11 décembre 2024.

Fouzi Lekjaa a souligné la fierté et l’honneur de présenter cette candidature historique, visant à rassembler les peuples et à faire la fierté des Africains. Fernando Gomes a insisté sur l’importance de l’aspect environnemental et de la promotion de l’inclusion et de la diversité. Álvaro de Miguel a rappelé l’héritage intergénérationnel et international de cette candidature, qui réunira les générations passées et futures.

Gianni Infantino a exprimé son enthousiasme pour cette candidature, en déclarant que les trois pays ont déjà beaucoup contribué au football et qu’unir deux continents pour organiser la Coupe du Monde prouve que le football unit le monde.