Changement climatique : Tataouine vers un avenir durable

L’association développement sans frontières (ADSF) à Tataouine, a annoncé, mardi, le lancement du projet “Tataouine vers un avenir durable”, qui s’étale sur mois et porte sur le changement climatique et les énergies propres et renouvelables.

Ce projet, financé par l’Institut Arabe des Droits de l’Homme, à hauteur d’environ 10 mille euros (33 mille 671 dinars), se déploie à travers l’organisation de sessions de formation pour la réutilisation de l’eau et la production des énergies renouvelables au profit des adhérentes des groupements de femmes entrepreneuses, a indiqué à l’Agence TAP, la coordinatrice du projet, Fatiha Amairi.

Dans le cadre du même projet, des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des jeunes via les réseaux sociaux, ainsi qu’auprès des enfants dans les écoles primaires, à travers la création d’une unité pilote pour la réutilisation des eaux usées dans l’une des établissements scolaires de la région, a-t-elle ajouté.

De son côté, le président de l’ADSF, Habib Ben Habib, a souligné que l’association œuvrera pour soutenir les efforts de l’État en matière de sensibilisation à l’impact des changements climatiques sur les catégories précaires (notamment les agricultrices), et à encourager l’adoption des énergies renouvelables, principalement le projet d’hydrogène vert, notant qu’une unité de production sera lancée bientôt à Tataouine.