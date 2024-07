La journée de mardi a été également marquée par la qualification de Slim Jemai pour les demi-finales du tournoi de Slalom Kayak monoplace hommes, en se classant 17e au terme des premiers tours des séries.

Jemai a terminé le premier tour à la 19e place et le second tour à la 11e position, pour figurer parmi les 20 premiers qui disputeront les demi-finales prévues mercredi à partir de 14h30. Les 12 plus rapides seront qualifiés pour la finale.

Demain, mercredi, seul le tandem Khadija Krimi-Salma Dhaouadi sera en lice pour les demi-finales du tournoi d’aviron (deux de couple poids léger femmes), à partir de 10h45.

Les deux rameuses avaient terminé lundi à la 3e place du tournoi de repêchage en réalisant un temps de 7:25.21, derrière respectivement les paires polonaises (1re, 7:16.26) et autrichienne (2e, 7:17.77).