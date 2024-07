Les Jeux Olympiques modernes, inspirés des jeux antiques de la Grèce, sont des événements sportifs internationaux majeurs, rassemblant des athlètes du monde entier tous les quatre ans. Rénovés par le baron Pierre de Coubertin en 1894 avec la création du Comité International Olympique (CIO), les premiers Jeux modernes ont eu lieu en 1896 à Athènes. Les Jeux d’hiver ont été introduits en 1924 à Chamonix. Ces événements se sont adaptés aux changements économiques, politiques et techniques du XXe siècle.

Au début, les Jeux étaient réservés aux amateurs, mais en 1981, le XIe Congrès olympique a permis la participation des professionnels. La participation des femmes a commencé en 1900 aux Jeux de Paris, avec 22 femmes concourant dans cinq sports. Depuis, les efforts pour atteindre la parité ont culminé avec les Jeux de Paris 2024.

Le CIO a également introduit les Jeux Olympiques d’hiver, les Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques de la Jeunesse pour refléter les changements sociaux. L’augmentation de la couverture médiatique a apporté des financements considérables, bien que cela ait parfois conduit à des problèmes de corruption.

Le mouvement olympique actuel comprend les fédérations sportives internationales, les comités nationaux olympiques et les comités d’organisation locaux. La ville hôte doit organiser les Jeux conformément à la Charte olympique, et le CIO décide des sports inclus à chaque édition. Les rituels et symboles des Jeux incluent le drapeau olympique, la flamme olympique et les cérémonies d’ouverture et de clôture. Les trois meilleurs athlètes ou équipes de chaque compétition reçoivent des médailles d’or, d’argent ou de bronze. Environ 10 500 athlètes participent aux Jeux d’été, couvrant 28 sports et plus de 300 épreuves.

Les Jeux Olympiques sont devenus un événement où presque chaque nation est représentée, bien qu’ils aient dû faire face à des défis comme les boycotts, le dopage, la corruption et le terrorisme. Tous les deux ans, les Jeux offrent une plateforme aux athlètes pour gagner une renommée internationale. Ils permettent également à la ville hôte de se promouvoir sur la scène mondiale.

Le nageur américain Michael Phelps est le sportif le plus médaillé de l’histoire olympique, avec 28 médailles, dont 23 en or. Aux Jeux d’hiver, la fondeuse norvégienne Marit Bjørgen détient le record avec 15 médailles, dont 8 en or.