La soirée du 26 juillet 2024 restera gravée dans les mémoires. Des millions de téléspectateurs à travers le monde auront les yeux rivés sur la Seine pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un spectacle inédit, hors des sentiers battus, qui promet d’être grandiose.

Un parcours fluvial exceptionnel

Pour la première fois de l’histoire olympique, la cérémonie d’ouverture se déroulera sur un fleuve, offrant ainsi un cadre unique et féérique. Le défilé des athlètes s’étirera sur plusieurs kilomètres, du Pont d’Austerlitz au Pont d’Iéna, en passant par les plus beaux monuments de Paris : Notre-Dame, l’Hôtel de Ville, le Louvre… Plus de 6 500 athlètes défileront à bord de 85 bateaux, offrant un spectacle visuel époustouflant.

Un événement populaire

La cérémonie sera également un moment de partage pour les Parisiens et les touristes. Près de 326 000 personnes sont attendues sur les quais de Seine pour assister en direct à cet événement historique. Des écrans géants seront installés tout au long du parcours pour permettre à tous de suivre le spectacle.

Un programme encore mystérieux

Si le déroulement général de la cérémonie est connu, de nombreuses surprises sont encore à découvrir. Qui sera le dernier porteur de la flamme ? Quels artistes illumineront la soirée ? Les spéculations vont bon train, et les organisateurs gardent jalousement leurs secrets. Une chose est sûre : le spectacle promet d’être à la hauteur de l’événement.

Où et quand suivre la cérémonie ?

La cérémonie d’ouverture sera diffusée en direct sur France 2 et Eurosport à partir de 19h30. Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable !