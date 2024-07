À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, l’Ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, accueille, ce vendredi 26 juillet, au sein de l’Institut français de Tunis, de nombreux partenaires de la coopération franco-tunisienne sur les sujets sportifs.

L’Ambassadrice compte saluer une cérémonie audacieuse qui se déroulera, pour la première fois de l’histoire olympique, hors d’une empreinte sportive avec plus de 10 000 athlètes naviguant à travers Paris, sous les yeux de plusieurs centaines de milliers de spectateurs, faisant de cette cérémonie unique la plus importante célébration inaugurale du monde.

L’Ambassadrice marquera à cette occasion la détermination de la France à faire de ces Jeux un moment historique de célébration des valeurs sportives : la solidarité, la fraternité, l’entraide et le dépassement de soi. Elle remerciera la mobilisation sans faille de l’ensemble des partenaires tunisiens dans ce cadre, mais également pour la promotion au quotidien, dans l’ensemble du pays et à l’attention du plus grand nombre, de la pratique sportive.

Le Directeur général des sports du Ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Moncef Echrif, représentera le Ministre de la Jeunesse et des Sports, présent à Paris dans le cadre de la cérémonie d’ouverture.

À l’occasion de cette cérémonie, le Comité paralympique tunisien ainsi que plusieurs associations tunisiennes soutenues par l’Institut français organiseront plusieurs ateliers en vue de sensibiliser les invités à un certain nombre de disciplines paralympiques.