Le stock de régulation du lait frais stérilisé est fixé à 19,9 millions de litres pour l’année 2024, en vertu d’un arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, de la ministre des finances et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 22 juillet 2024.

Publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n°91 du 23 juillet 2024, cet arrêté fixe le stock de régulation du lait frais stérilisé, la période de haute lactation pour l’année 2024 et la période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage pour l’année 2024.

En effet, la période de haute lactation s’étale du 1 er mars au 31 août 2024, tandis que la période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage du lait frais stérilisé pour l’année 2024 est fixée du 1er mars au 31 décembre, selon la même source.