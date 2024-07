L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi, en plénière, un projet de loi portant sur un accord d’un prêt de 50 millions d’euros (environ 168 millions de dinars) au profit du budget général de l’Etat Tunisien signé le 17 avril 2024, entre les gouvernements tunisien et italien.

Le prêt est assorti de conditions avantageuses (remboursement sur 40 ans avec 31 années de délai de grâce et 0% de taux d’intérêt annuel).

Les fonds proviennent de l’enveloppe consacrée à la coopération au développement au titre de 2021-2023 signée, en juin 2021, entre la Tunisie et l’Italie et définissant les objectifs, les orientations stratégiques et les secteurs d’intervention pour la période 2021-2023.