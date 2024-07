Les avantages accordés aux Tunisiens résidant à l’étranger et les incitations à l’investissement en Tunisie, étaient au centre du Forum des Tunisiens de l’étranger, organisé, jeudi, à Soliman (Gouvernorat de Nabeul) par le Commissariat régional de l’office des Tunisiens à l’étranger.

La séance d’ouverture du forum a été consacrée à la présentation des opportunités d’investissement dans la région, en particulier celles liées à l’économie verte, à la protection de l’environnement et à l’économie circulaire, ainsi qu’à l’investissement dans le tourisme, l’agriculture, les services et la médecine thermale à Korbous.

A l’occasion de cette manifestation qui se poursuivra dans le cadre d’ateliers de travail, le gouverneur de Nabeul, Sabah Malek, a indiqué à l’Agence TAP, qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux Tunisiens à l’étranger, pour débattre de manière directe avec les responsables régionaux et de prendre connaissance des avantages accordés par l’Etat dans la réalisation des projets d’investissement.

Bien entendu que ces privilèges se déploient dans un arsenal juridique attrayant pour la diaspora tunisienne, toujours est-il que les membres de cette communauté ont déploré dans des témoignages concordants à la TAP, “les contrariétés administratives, la complexité des documents et la lourdeur qui accompagne la constitution des dossiers”.

Ont également été évoqués en ce même chapitre, “la modicité des incitations à l’investissement, le taux d’intérêt élevés des crédits accordés tout autant par les banques qu’à travers les agences de promotion des investissements, outre une imposition élevée, et par conséquent, rébarbative”.

Il est à noter que le gouvernorat de Nabeul compte plus de 25 mille résidents à l’étranger, dont plus de 1600 individus hautement qualifiés parmi les hommes d’affaires actifs, en France, en Italie et en Allemagne.