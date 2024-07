Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani s’est entretenu, mercredi, à Tripoli, avec le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, en marge de sa participation au Forum transméditerranéen sur les migrations (TMMF).

La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne (UE), indique un communiqué.

A cette occasion, Schinas a souligné l’engagement de l’UE à accélérer la mise en œuvre des clauses du mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global conclu avec la Tunisie en juillet 2023.

De son côté, Hachani a souligné que tous les indicateurs, notamment économiques laissent présager une amélioration progressive, ajoutant que la Tunisie a démontré sa capacité à résister à de nombreux défis internationaux.

Les deux parties ont convenu de renforcer davantage le partenariat et la coopération, compte tenu de la croissance de la migration irrégulière et de ses répercussions sur les pays des deux rives de la Méditerranée.

Le chef du gouvernement effectue ce mercredi une visite de travail à Tripoli pour participer aux travaux du Forum transméditerranéen sur les migrations.

Le Forum, auquel participent des chefs d’Etat et de gouvernement de pays africains et européens et des ministres de l’Intérieur de pays africains, a permis de discuter de la question de la migration irrégulière et ses répercussions sur les pays des deux rives de la Méditerranée.

Ce conclave transméditerranéen sur les migrations vise à créer un cadre stratégique de dialogue et de coopération entre l’Europe et l’Afrique pour aborder la question migratoire de manière globale, selon les organisateurs.