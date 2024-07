Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a indiqué mercredi à la Tripoli (capitale Libyenne) que le problème de la migration irrégulière touche les pays du Nord et du sud en raison de la pauvreté et des changements climatiques, appelant à traiter cette question de manière objective et collective.

Participant à Tripoli aux travaux du forum sur “la migration transméditerranéenne” qui a été organisé par le gouvernement Libyen d’Unité Nationale, Hachani a souligné, dans son allocution la nécessité de résoudre la question migratoire au niveau politique dans les pays d’origine des migrants, de traiter ce problème selon une optique économique et d’encourager les investissements dans les pays d’origine, précisant que le dossier de la migration doit être traité de manière collective dans les pays d’origine, les pays de transit et d’accueil.

Et d’ajouter ” Les solutions à la question migratoire ne sont pas Européens mais collectifs”.

Le chef du gouvernement a affirmé que le nombre des migrants irréguliers a atteint en quelques jours deux millions dans le monde, relevant que la Tunisie, la Libye et l’Algérie sont les pays les plus exposés aux passages des migrants irréguliers à travers les frontières

Il a signalé que la Tunisie a fait face au problème de la migration irrégulière en utilisant tous les moyens logistiques et matériels alors que les aides fournies sont très faibles, appelant à la nécessité d’aider la Tunisie à traiter la question migratoire, dont elle n’assume pas la responsabilité.

” La Tunisie est fière d’appartenir au continent Africain et s’attache, en tant que pays démocratique, à la primauté de la loi et à son application à tous” a-t-il précisé, ajoutant que des informations erronées ont été relayées sur la Tunisie liées au dossier de la migration irrégulière.

Hachani a indiqué que la Tunisie a fait tout en son pouvoir pour assurer le respect des droits humains des migrants.

A noter que deux réunions ont été organisées ce matin dans un hôtel à Tripoli sur la question de la migration irrégulière avec la participation de plusieurs chefs d’états et chefs de gouvernements ainsi que des hôtes du forum.

Ce forum qui a été organisé par le gouvernement Libyen d’unité nationale sous la présidence d’Abdelhamid Dbaieba s’est déroulé en présence des délégations des chefs d’états et des gouvernements et des ministres de l’intérieur de plusieurs pays Africains et Européens .

Y ont pris part notamment, le vice président de la délégation de l’Union Européenne, la première ministre de l’Italie Giorgia Meloni, le chef du gouvernement de la république de Malte Robert Abela, le président du Tchad Mahamat Idriss Déby, une délégation la ligue des états arabes, des représentants de la mission d’appui des nations unies en Libye, du Haut commissariat pour les refugiés et de l’organisation internationale pour les migrations.

Ce forum a pour objectif de trouver des solutions concrètes au problème de la migration irrégulière en méditerranée et de réduire le flux des migrants à travers la coordination entre les pays d’origine et de transit en matière de développement et de sécurité.