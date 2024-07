Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani et le Chef du gouvernement d’Union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah ont convenu, mercredi, à Tripoli de faciliter davantage les procédures au niveau des postes frontaliers pour favoriser une dynamique dans tous les domaines de coopération.

La réunion a porté sur les moyens de renforcement et de développement de la coordination entre la Tunisie et la Libye, notamment en ce qui concerne la migration irrégulière et ses impacts sur les pays de la région, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement Ahmef Hachani participe ce mercredi à Tripoli aux travaux du Forum transméditerranéen sur les migrations (TMMF).

Le Forum, auquel participent des chefs d’Etat et de gouvernement de pays africains et européens et des ministres de l’Intérieur de pays africains, a permis de discuter de la question de la migration irrégulière et ses répercussions sur les pays des deux rives de la Méditerranée.

Ce conclavr transméditerranéen sur les migrations vise à créer un cadre stratégique de dialogue et de coopération entre l’Europe et l’Afrique pour aborder la question migratoire de manière globale, selon les organisateurs.