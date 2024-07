Le ministère des affaires sociales a souligné que la Tunisie a signé 21 conventions bilatérales dans le domaine de la sécurité sociale au profit des tunisiens résidents à l’étranger avec 5 pays arabes et 16 pays européens tels que l’Italie, la France et l’Italie, selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère.

Le ministère a indiqué que ces conventions ont pour but de garantir l’égalité de traitement entre tous les citoyens dans les deux pays afin de bénéficier des mêmes droits et obligations dans les législations relatives à la sécurité sociale et de cumuler les périodes de travail effectif dans les deux pays signataires pour en tirer les bénéfices.

Ces conventions permettent de préserver les droits acquis et de transférer les bénéfices et les dus dans les pays de résidence.

Le ministère des affaires sociales a publié sur son portail officiel www.social.gov.tn une vidéo pour expliquer le contenu des conventions et les avantages qu’elles offrent aux tunisiens résidents à l’étranger.