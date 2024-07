La commission des finances et du budget relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a demnadé une audition de la ministre de l’Economie et de la planification, Féryel Ouerghi sur le crédit obtenu par la Tunisie auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), d’une valeur de 120 millions de dinars, ainsi que l’avancement de la signature de l’accord avec l’Agence française de développement (AFD) d’une valeur de 80 millions d’euros.

La commission a pris cette décision, mercredi après avoir pris connaissance du rapport du ministère de l’Economie et de la planification sur le projet de loi relatif à l’approbation d’un accord de financement signé, le 18 mars 2024, entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI), relatif au crédit accordé à la Tunisie pour contribuer à la création d’une ligne de financement au profit des petites et moyennes entreprises, en vue de la relance économique.

La commission a demandé ce rapport, lors d’une séance tenue le 11 juin 2024 consacrée à l’audition du Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Economie et la planification chargée des PME, Samir Abdelhafidh

La commission a discuté du cadre général du projet, ainsi que de la ligne de financement, et les conditions fixées aux entreprises pour en bénéficier, en plus du genre de projets concernés et des conditions pour faire bénéficier les établissements financiers de cette ligne de financement en tant que partenaire.