Plus de 4 millions de touristes ont visité la Tunisie, durant le premier semestre 2024, ce qui représente une augmentation de 4,5% par rapport à la même période en 2023, a indiqué le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, vendredi, lors d’une visite effectuée à l’île de Djerba.

Les recettes touristiques ont dépassé les 2,8 milliards de dinars, à fin juin 2024, soit une hausse de 6,6% par rapport à l’année 2023, selon des données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

D’après le ministre, ces indicateurs témoignent des bonnes performances touristiques enregistrées au niveau national notamment de la destination de Djerba, qui se présente comme la première destination en termes de nombre d’arrivées et de nombre d’unités hôtelières.

Inaugurant deux bureaux d’information touristique à Midoun et à Houmt Souk, Belhassine a fait savoir que la construction de ces établissements s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à améliorer les prestations dans le secteur d’autant qu’ils permettent de proposer aux touristes en quête d’information des programmes pour découvrir l’île et ses sites naturels et historiques.

La création des deux bureaux d’information touristique à Djerba s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le DMO Djerba, organisme de gestion et de promotion de la Destination Djerba et les deux municipalités de Houmt Souk et Midoun et vise à renforcer le réseau des bureaux de d’information touristique relevant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), selon le directeur exécutif du DMO Djerba, Hamda Abdellaoui.

Ces bureaux proposeront également aux touristes des articles artisanaux servant ainsi de vitrine à l’artisanat tunisien, a-t-il ajouté

Il a également souligné l’importance de renforcer ces bureaux par l’ouverture d’autres bureaux, dans la région de Guellala (délégation Djerba Ajim) et d’ Erriadh (délégation Djerba Houmt souk ).